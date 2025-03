Pedersen met Van der Poel en Pogacar topfavoriet voor de Ronde? Bakelants velt zijn oordeel

Na zijn tweede plaats in de E3 Saxo Classic heeft Mads Pedersen in Gent-Wevelgem bijzonder veel indruk gemaakt. Is de Deen nu plots één van de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen?

Dat Mads Pedersen in bloedvorm zit, dat bewees hij de afgelopen drie dagen. Tweede in de E3 Saxo Classic en zichzelf opgevolgd in Gent-Wevelgem. Samen met onder meer Boonen, Sagan en Merckx is Pedersen nu recordhouder met drie zeges. Woensdag staat hij eerst nog aan de start van Dwars door Vlaanderen, zondag staat dan de Ronde van Vlaanderen op het programma. Is Pedersen daar samen met Van der Poel en Pogacar plots topfavoriet? Bakelants zet Pedersen onder Van der Poel en Pogacar Jan Bakelants gelooft er niet 100% in. "Met zijn geblokte lichaamsbouw wordt het in een wedstrijd, waarin het toch iets meer bergop gaat, lastig voor hem tegen Mathieu en Tadej. Ik zet hem dus net ónder hen", zegt hij bij HLN. Pedersen werd in de E3 Saxo Classic namelijk nog uit het wiel gereden op de Oude Kwaremont door Van der Poel en kwam op meer dan één minuut binnen. In de Ronde van Vlaanderen moet de Oude Kwaremont drie keer beklommen worden. "Al zijn er wel scenario’s mogelijk waarin hij, zoals in 2018 toen hij al van héél ver ging en tweede werd na Niki Terpstra, hoog kan scoren. Hij gaat niet kapot, natuurlijk", besluit Bakelants nog.