Pogacar of Van der Poel? Bakelants onthult wie voordeel heeft in de Ronde van Vlaanderen

Net als in 2023 lijkt de Ronde van Vlaanderen opnieuw een duel te worden tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Jan Bakelants ziet echter een ander scenario afspelen dan toen.

In Milaan-Sanremo waren Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar al de beste renners, in de E3 Saxo Classic zette Van der Poel zijn favorietenstatus nog eens kracht bij. Dat de tweede het zullen uitvechten voor de zege, lijkt nu al duidelijk.

Dat denkt ook Jan Bakelants. "Verrassingen zie ik niet meteen komen. Pogacar en Van der Poel laten namelijk geen spelletjes toe", zegt hij bij HLN. In 2023 trok Pogacar aan het langste eind met een aanval op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont.

Van der Poel in het voordeel tegen Pogacar?

Bakelants verwacht niet dat dat scenario zich dit jaar opnieuw zal herhalen. Van der Poel zal volgens hem niet kraken onder het beukwerk van Pogacar. "Hoe hij nu over de hellingen en kasseien rijdt... Het parcours is toch licht in zijn voordeel."

Dat is opvallend, want de Ronde van Vlaanderen wordt beschouwd als een zware koers. Maar op het vlak van hoogtemeters telt de Ronde van Vlaanderen (2.010m) er zelfs minder dan Milaan-Sanremo (2.217m).

"We moeten stoppen met de Ronde van Vlaanderen te beschouwen als één van de ‘grelligste" klimkoersen, ooit uitgetekend. De explosieve inspanningen bergop duren 45 seconden, maximum anderhalve minuut. Dat kan Mathieu momenteel het best van de twee."