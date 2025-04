"Anders blijf je beter in je zetel zitten": Patrick Lefevere is zeer scherp en geeft tips aan ploegleiders voor Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen zou wel eens een strijd kunnen worden tussen de sterkste renners van het peloton. Al is de vraag ook meteen in hoeverre we een strijd gaan te zien krijgen, want velen lijken nu al kansloos.

Wout van Aert lijkt nog niet in de beste vorm te zitten, terwijl Filippo Ganna mogelijk niet aan de start komt van de Ronde van Vlaanderen. Mads Pedersen is dan weer wél in de vorm van zijn leven, maar bij Lidl-Trek maken ze zich zelfs geen illusies.

Geen illusies

De manier waarop Mathieu van der Poel reed in de E3 Saxo Classic én het vertoon van hem en Tadej Pogacar in Milaan - San Remo zegt voor alle andere teams genoeg: zij hebben niet meteen een idee hoe ze de koers naar hun hand kunnen zetten.

"Als je er niet in gelooft, blijf je beter in je zetel zitten", aldus Patrick Lefevere in Het Laatste Nieuws. "Hen isoleren, is de opdracht. En hun ploegen ertoe dwingen om hun teammaats op te souperen."

Samenwerken met andere ploegen?

Of toch maar een samenwerking aangaan met andere ploegleiders? "Ploegleiders praten. Ze zien elkaar op de briefing of zitten in hetzelfde hotel. En anders hebben ze wel elkaars telefoonnummer. Daar is niks verkeerd mee."

"Ik zou het proberen, maar er is een groot verschil tussen zeggen en doen. Je mag zoveel plannen maken als je wil, als de tegenstander echt sterker is: forget it."