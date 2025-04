Is het überhaupt nog mogelijk? Oliver Naesen zegt of underdogs nog geloven dat ze grote namen als Van der Poel kunnen kloppen

Oliver Naesen is één van de mannen die we linken aan het klassieke werk, maar Mathieu van der Poel is de grote slokop op dat terrein. Met welk gevoel rijdt de rest van het peloton dan nog rond?

Mathieu van der Poel rijgt de overwinningen in de Monumenten aan elkaar en vaak laat hij in de voorbereiding daarnaartoe ook weinig liggen. Dat heeft wel een grote impact op de rest van het peloton. Iedereen wil toch aan de start staan met op zijn minst het gevoel dat hij kan winnen. Is dat nog het geval bij die vele outsiders in het peloton?

Oliver Naesen heeft zich daar recent over uitgesproken. De Belg van Decathlon AG2R legt zich niet bij voorbaat neer bij een ereplaats, omdat een grote naam als Mathieu van der Poel op de deelnemerslijst staat. "Neen, voor mij is de beste wielrenner op de startlijst niet noodzakelijk diegene die ook het eerst aan de meet is", legt Naesen zijn visie uit.

Beste renner wint niet altijd

Hoewel de koers zich grotendeels baseert op data anno 2025, is een wielerwedstrijd veel meer dan wetenschap. Er komen ook ploegtactieken en andere omstandigheden bij kijken. "Het is vaak zo dat de beste renner de koers wint maar niet altijd." Naesen komt dus nog altijd met motivatie aan de start van de wedstrijden. "Er valt altijd iets te winnen."

Het is ook wel zo dat zeker de iets minder getalenteerde renners ook genoegen moeten kunnen nemen met een ereplaats. "Ik bekijk de koers als een grote taart. Als je een top tien kan behalen, is dat ook al mooi." Valt het nog beter mee, dan is dat alleen maar positief. "De kers op de taart, dat is dan weer het behalen van een grote overwinning."

Naesen blijft een stunt nastreven

Oliver Naesen blijft dus met veel geloof een stunt nastreven. Zijn twaalfde plek in de E3 is voorlopig het beste resultaat uit de klassieke campagne. Zijn volgende afspraken zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.