Verklaart dit het onder de verwachtingen blijven in de E3? Bekentenis Wout van Aert doet hoop op verbetering nog oplaaien

Sinds de E3 is het zoeken naar verklaringen voor de prestatie van Wout van Aert. Er is een redenering die best nog wel perspectief biedt tot verbetering.

Vorig jaar zagen we ook niet de beste Wout van Aert in de E3 Saxo Classic maar toen werd hij nog mooi derde. Dit jaar is hij nog later teruggekeerd van zijn hoogtestage. Dan valt het ook ergens in te schatten dat hij nog een tikkeltje minder zal zijn in zijn eerste koers. Mogelijk is dit dan wat er achter zijn prestatie in Harelbeke schuil gaat.

Van Aert heeft zelf ook eerlijk geantwoord wanneer hij de vraag kreeg of het wel de juiste timing was om afgelopen woensdag terug naar België te keren, om vervolgens op vrijdag een zware koers als de E3 te rijden. "Waarschijnlijk niet. Het is vrij tricky om zo laat terug te keren", bekent Van Aert. Dat hebben we afgelopen vrijdag ook kunnen zien.

Van Aert rekent op voordeel deze week

Er is uiteraard wel een reden waarom ze bij Visma-Lease a Bike de terugkeer van hun kopman zo hebben gepland. "We hopen dat het deze week een voordeel is, zodat het lichaam voldoende uitgerust is om klaar te zijn voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat is waarom we drie weken op trainingskamp zijn geweest en zo laat mogelijk zijn teruggekeerd."

Het is allemaal dus heel specifiek uitgewerkt bij Visma-Lease a Bike. Het herstel en het effect van die hoogtestage in Spanje zou zich deze week helemaal moeten inwerken op het lichaam van Van Aert. De theorie is dat dit ervoor zorgt dat hij op zijn best zal zijn in de Ronde van Vlaanderen van komende zondag en een week later in Parijs-Roubaix.

Visma-Lease a Bike speelt hoog spel

Met deze wetenschappelijke benadering is het wel hoog spel spelen. Ze mogen zich bij Visma-Lease a Bike niet van week vergissen, want anders dreigen die grote doelen in het water te vallen.