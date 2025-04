Belgische ploegen en stemmen twijfelen sterk: dit zijn de redenen achter de scepsis rond potentiële aanpak Wout van Aert

Hoewel hij het zelf nog moet uitspreken, lijkt er weinig twijfel te bestaan over de aanpak van Van Aert in Parijs-Roubaix. Hij lijkt het GRAVAA-systeem te zullen uitproberen.

Het GRAVAA-systeem is al door andere renners van zijn ploeg gebruikt om de bandenspanning zelf te kunnen regelen tijdens de wedstrijd. Oud-bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zich ondertussen al geout als een voorstander. Andere stemmen gelinkt aan het Belgische wielrennen zijn echter veel minder enthousiast, blijkt uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws.GRAVAA-systeem biedt geen garantie

Een ploegleider van een Belgische ploeg is op de hoede voor een extra toename van nervositeit in het peloton. "Het zal hoe dan ook veel stress met zich meebrengen. En Parijs-Roubaix is al de meest stressy koers van het voorjaar." Het is dus hopen dat het niet uit de hand loopt. "Bovendien brengt het systeem ook extra gewicht mee."

GRAVAA-systeem biedt geen garantie

Ook een ploegleider van een andere Belgische ploeg is geen grote fan. Als ploeg steek je immers tijdens de voorbereiding heel veel energie in de werking van dit systeem, zonder de garantie te hebben dat het tijdens de koers rendement oplevert. "En wat als je volledig plat rijdt? Dan sta je daar langs de kant van de weg met dat systeem."

Nathan Van Hooydonck is nog altijd betrokken bij Visma-Lease a Bike. De ex-renner geeft toe dat ook een kleine extra inspanning van de renners vereist is, voornamelijk bij het verhogen van de bandendruk. "Je moet wel wat harder trappen om de banden bij te pompen. Op het asfalt zal je dus even iets meer vermogen moeten trappen dan de concurrentie."

Belgische ploegleider lacht met verhalen over dikke banden

Ondertussen doet ook de ronde dat banden van 35 of 40 millimeter liefst 80 watt voordeel zouden opleveren. "Als dat klopt, worden de eerste vijf plaatsen in de uitslag zondag ingepalmd door de ploeg die dat gebruikt", lacht een Belgische ploegleider. "Diegene die het voordeel van 80 watt heeft berekend, heeft enkel gekeken naar het voordeel van de betere rolweerstand, maar niet naar het aerodynamische nadeel."