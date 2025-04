Komt het op tijd in orde voor Parijs-Roubaix? Christoph Roodhooft geeft een update over de ziekte van Mathieu van der Poel

Nadat Mathieu van der Poel onthulde dat hij enkele dagen ziek was geweest, is het de vraag of hij in Parijs-Roubaix volledig hersteld zal zijn. Christoph Roodhooft geeft een update over de kopman van zijn ploeg.

Na de derde plaats van Van der Poel richten ze bij Alpecin-Deceuninck hun pijlen op Parijs-Roubaix. Van der Poel zal daar dan wel een topdag nodig hebben en geen last meer mogen ervaren van die ziekte. Christoph Roodhooft laat in Het Nieuwsblad weten dat Van der Poel enkele dagen voor de Helleklassieker nog altijd geen honderd procent is.

De sportief manager van de ploeg erkent dat de ziekte nog niet helemaal uit het lichaam van Van der Poel is. De Nederlander heeft op de Belgische wegen wel naar behoren kunnen trainen na de Ronde van Vlaanderen maar zijn recuperatie zou niet optimaal geweest zijn. Roodhooft weet ook dat een pas opgelopen ziekte even in het lichaam kan blijven hangen.

Van der Poel is er mentaal klaar voor

Desondanks blijven ze bij Alpecin-Deceuninck wel optimistisch over de nieuwe kans die ze zondag krijgen. Het is nog afwachten hoe Van der Poel er fysiek voor zal staan maar mentaal is hij er klaar voor. Roodhooft wijst er op dat Van der Poel nog altijd mooi derde was in de Ronde van Vlaanderen. Bovendien heeft Van der Poel er nooit moeite mee als iemand anders beter is, aldus Roodhooft.

Van der Poel verklapte na afloop van de Ronde van Vlaanderen zelf dat hij na de E3 Saxo Classic ziek was geworden. "Daardoor heb ik een paar procentjes verloren. Ik hoop dat ik het rechttrek voor Parijs-Roubaix. Ik hoop dat het op tijd over gaat en dat ik in Parijs-Roubaix nog eens kan knallen", zei hij toen. Of dat lukt, is dus nog een open vraag.

Ziekte Van der Poel lijkt dan toch aan te slepen

Van der Poel liet vorige zondag uitschijnen dat het ergste achter de rug was. De nieuwe commentaren van Roodhooft wijzen eerder in de richting van een aanslepend probleem. Of Van der Poel topfit aan de start komt, zal pas komende zondag blijken.