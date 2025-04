Mathieu van der Poel gaat op verschillende manieren Wout van Aert achterna: mooie intermezzo's maar ook een pechmoment

De carrières van Mathieu van der Poel en Wout van Aert blijven verbonden met elkaar. Komende zondag nemen ze het weer tegen elkaar op in Parijs-Roubaix.

Als ze dan toch telkens weer in elkaars vaarwater komen, hebben ze beter ook iets uit de verkenningen gemeenschappelijk, moet Mathieu van der Poel denken. De titelverdediger is vandaag de wegen van Parijs-Roubaix gaan verkennen, voor zover dat nog nodig is. Het doet hem eraan herinneren dat pech in de Helleklassier altijd om de hoek loert.

Uit beelden van Het Laatste Nieuws is gebleken dat hij op een gegeven moment achteraan lek is gereden. Hij werd vervolgens bijgestaan door één van de mecaniciens uit de ploegwagen van Alpecin-Deceuninck en kon met een nieuw achterwiel weer op pad. Ook Wout van Aert had tijdens zijn verkenning een pechmoment beleefd, of een gelukkig moment. Het is maar hoe je het bekijkt. Van Aert was bijna ten val gekomen.

Van der Poel heeft ook tijdens verkenning tijd voor fans

Die zal daar toch wel even ernstig van geschrokken zijn. Bij Van der Poel was van paniek geen sprake, maar ook hij is vatbaar voor pech in Parijs-Roubaix. Van der Poel heeft daarnaast ook tijd gemaakt om handtekeningen uit te delen aan en op de foto te gaan met fans. Dat kon na voor af na de verkenning, maar het was ook geen probleem om dat tijdens de verkenning te doen.

Dat was onlangs ook bij Van Aert het geval. Tijdens zijn verkenning van de Ronde van Vlaanderen kwam een fan langs hem rijden met de vraag of hij een foto wou maken. De fan in kwestie stak de duim omhoog op het moment dat de foto genomen werd. Vandaag werd exact dezelfde pose herhaald, maar dan tussen Van der Poel en zijn fan.

Bittere ernst in Parijs-Roubaix

Het is goed dat er nu nog ruimte is voor deze luchtige momenten, want zondag zal het bittere ernst zijn als het echt koers is.