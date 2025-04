Mathieu van der Poel speelt open kaart over fysieke paraatheid en gezondheid in aanloop naar Parijs-Roubaix

In zijn vooruitblik op Parijs-Roubaix speelt Mathieu van der Poel open kaart over zijn fysieke paraatheid en gezondheid. Dat zijn toch twee dingen die ze de afgelopen dagen in de gaten moesten houden bij Alpecin-Deceuninck.

Mathieu van der Poel onthulde na de Ronde van Vlaanderen voor het eerst dat hij ziek was geweest. Nu doet hij hier een nieuwe onthulling over, namelijk dat de ziektesymptomen er reeds waren na Milaan-Sanremo. "Door de E3 te rijden, is het nog erger geworden", zegt hij hierover. Zo gaat dat met ziektes. Die dag soleerde VDP in Harelbeke wel nog naar een knappe overwinning.

In de Ronde van Vlaanderen kwam er dan een extra hindernis bij: zijn valpartij. Zijn ploegmaats brachten hem wel weer terug in het peloton, zodat hij zijn kansen kon verdedigen. Dat leidde uiteindelijk tot een derde plaats. Heeft hij van die val nog last gehad? "De eerste twee dagen na de Ronde van Vlaanderen was ik een beetje stijf, maar dat ging snel over."

Van der Poel gelooft ook in Philipsen

Van der Poel concludeert dus dat hij klaar is om opnieuw voor de zege te gaan in Parijs-Roubaix. "Ik denk dat ik oké ben om mijn titel te verdedigen. Ik start om te winnen, zoals ik altijd doe. Als ik mij geen honderd procent voel, zullen we er alles aan doen om de overwinning binnen de ploeg te houden. Jasper Philipsen heeft de voorbije twee jaar bewezen dat hij deze koers kan winnen."

Tenslotte somt Van der Poel ook nog de belangrijkste concurrenten op om in het oog te houden. "Pogacar is altijd iemand om rekening mee te houden, maar in de Ronde van Vlaanderen zagen we ook een sterk rijdende Wout van Aert, Mads Pedersen en Jasper Stuyven. En voor Ganna is Parijs-Roubaix misschien wel de perfecte koers."

Van der Poel wil strijden met gelijke wapens

Van der Poel zal in de eerste plaats hopen dat hij met gelijke wapens, met een even goede gezondheid en zonder last van zijn valpartij dus, kan strijden.