Mathieu van der Poel doet voorspelling over Tadej Pogacar en geeft verklaring voor topprestaties Alpecin-Deceuninck

Mathieu van der Poel zal rekenen op een nieuwe topprestatie van heel Alpecin-Deceuninck. Zo kan hij mogelijk Tadej Pogacar afstoppen en een derde zege op rij boeken in Roubaix.

Bij de ploegenpresentatie in startplaats Compiègne maakt Van der Poel meteen duidelijk wat een grote doelstelling dit is voor Alpecin-Deceuninck. "Parijs-Roubaix is altijd heel belangrijk voor onze ploeg. We gaan morgen opnieuw proberen winnen. Het is goed om er opnieuw te staan voor een Monument in Frankrijk. Ik hoop morgen het klassieke voorjaar met een positieve noot af te sluiten."

In tegenstelling tot 2024 heeft Van der Poel immers niet Luik-Bastenaken-Luik nog op zijn programma gezet, ondanks zijn derde plaats in Luik van vorig jaar. Door het belang van Parijs-Roubaix voor de ploeg te benadrukken, heeft hij ook al verwezen naar het één-tweetje dat hij en Philipsen de laatste twee jaar konden neerzetten.

Van der Poel verwacht intense Parijs-Roubaix

Het is wel zo dat de concurrentie dit jaar enorm groot is. Dat moest eerder Wout van Aert reeds erkennen. "Ja, maar Parijs-Roubaix is elk jaar een bijzondere koers", staat Van der Poel er niet al te lang bij stil. "Het zal intens worden." Daar zullen tegenstanders als Pedersen en Ganna, beiden wellicht op de top van hun kunnen in het klassieke werk, wel voor zorgen.

Daarnaast staat er natuurlijk ene Tadej Pogacar aan de start. Van der Poel bevestigt nog een keer dat de deelname van Pogacar voor hem geen verrassing is. Na de filmpjes die al in de wereld werden gestuurd, kon het niet anders dan dat hij zou meedoen. "We hebben gezien dat hij de kasseistroken was gaan verkennen. Iedereen heeft de Tourrit gezien die hij over de kasseien gereden heeft. Hij zal het morgen ook goed doen."

Snelle Philipsen achter de hand houden

Met die voorspelling neemt Van der Poel niet veel risico. Het recente verleden bewijst echter dat Parijs-Roubaix vooral Alpecin-Deceuninck goed ligt, met Jasper Philipsen als extra kanshebber naast kopman Van der Poel. "Met heel de ploeg doen we een goede job. Met Jasper hebben we één van de snelste renners uit het peloton. Het is altijd goed om die kaart nog achter de hand te houden."