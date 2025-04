Wout van Aert vindt iets buitengewoon en laat verstaan dat het zo moeilijker is dan ooit tevoren om Parijs-Roubaix te winnen

Wout van Aert is zeker dat het een buitengewone editie van Parijs-Roubaix wordt. Zijn vaststelling doet ook wel vermoeden dat het misschien moeilijker dan ooit zal zijn voor hem om de Helleklassieker te winnen.

Na zijn afwezigheid in 2024, door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen, maakt Wout van Aert zich weer op om aan de start te staan van Parijs-Roubaix. Zijn vorige ervaring met de Hel van het Noorden was zijn lekke band in volle finale in 2023. Het is dus begrijpelijk dat hij één en ander wil rechtzetten. "Ik ben ongeduldig om morgen te koersen", verzekert hij op de ploegenpresentatie.

Het is geen geheim dat Wout van Aert in België en vooral in Vlaanderen superpopulair is. Ook in Frankrijk gaan de handen massaal voor hem op elkaar, ondervindt hij. "Ik weet niet of ik de harten van de Fransen nog meer veroverd heb, maar ik voel hier veel steun." Hij krijgt zo alvast een hart onder de riem. "Dat doet erg deugd", bevestigt Van Aert.

Van Aert heeft getoond dat hij er staat

De Belg van Visma-Lease a Bike krijgt ook de vraag of zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen extra bemoedigend is voor Parijs-Roubaix. "Ja, ik denk het wel. Ik ben in vorm op het moment dat ik in vorm moet zijn. Het begin van het seizoen is moeilijk verlopen, maar vorige week heb ik getoond dat ik er sta", blikt hij tevreden terug.

Een andere vaststelling is dat hij het zelden tegen zoveel sterke renners moest opnemen in de strijd voor die grote kassei, toch? "Ik denk van wel. De deelname van Tadej Pogacar is iets buitengewoon voor deze koers. Zo'n wereldkampioen, die de Tour de France gewonnen heeft en die hier komt meedoen... De concurrentie is nog nooit zo groot geweest."

Aanwezigheid Pogacar indrukwekkend

Van Aert lijkt wat onder de indruk van de deelname van Pogacar. Als de man die in 2023 derde eindigde zelf een goed niveau haalt, zullen die andere sterke concurrenten ook wel met hem rekening moeten houden.