Michel Wuyts ziet gevaar voor Wout van Aert in Parijs-Roubaix: "Wordt essentieel"

Wout van Aert is een van de favorieten voor Parijs-Roubaix na zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen. Toch moet hij het met een veel mindere ploeg doen op de kasseien in Noord-Frankrijk.

Niet alleen Wout van Aert maakte indruk in de Ronde van Vlaanderen, maar zowat zijn hele Visma-Lease a Bike ploeg. Tiesj Benoot werd zesde, Matteo Jorgenson volgde gezwind de aanval van Pogacar op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. Op zowel Benoot als Jorgenson kan Van Aert niet rekenen in Parijs-Roubaix, ook Laporte ligt al het hele voorjaar in de lappenmand. En dus moet Van Aert rekenen op heel wat jonge ploegmaats in Parijs-Roubaix. Onder meer de Duitser Niklas Behrens (21) en Brit Matthew Brennan (19) komen zondag aan de start. Michel Wuyts heeft er echter weinig vertrouwen in. Die krijgen in hun eerste helletocht gebruikelijk een onverkwikkelijke rammeling", zegt hij bij HLN. Alle hoop op Van Baarle? Affini en Vermote zullen in de eerste uren hun werk moeten doen en dus kijkt Wuyts naar een ex-winnaar. "Essentieel wordt het rendement van Van Baarle. In drie jaar een keer of vier botten gebroken, maar wel ex-winnaar. En schier van dezelfde lengte als Van Aert." In functie van een gedwongen fietswissel van Van Aert kan de Nederlander heel belangrijk zijn. Van Baarle heelhuids door het Bos van Arenberg krijgen, dat wordt de voornaamste opdracht.