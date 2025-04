Had Van der Poel Parijs-Roubaix wel gewonnen zonder val van Pogacar? Legende spreekt straffe taal

Door een valpartij van Tadej Pogacar kregen we geen duel met Mathieu van der Poel in de finale van Parijs-Roubaix. Sean Kelly is er ook niet zeker van dat Van der Poel zonder die val aan het langste eind had getrokken.

Tadej Pogacar schatte op de kasseien een bocht naar rechts verkeerd in en reed bijna rechtdoor het decors in. De Sloveen kwam zacht ten val, maar dat zijn ketting er ook af lag, nekte de wereldkampioen uiteindelijk.

Hij kwam nog terug tot op zo'n 14 seconden van Van der Poel, maar uiteindelijk brak de veer. Maar wat als Pogacar niet was gevallen? Volgens Sean Kelly, tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix, had Van der Poel zeker geen gewonnen spel.

Had Pogacar kunnen profiteren van lekke band Van der Poel?

"Natuurlijk is het moeilijk om Van der Poel te kloppen in een één tegen één situatie. Zeker als het uitdraait op een sprint in het velodroom", zegt hij bij Cyclingnews. "Maar als Pogacar erbij was geweest toen Van der Poel materiaalpech had, dan was het een ander verhaal geweest."

Pogacar zou dan met zo'n twintig seconden voorsprong de laatste 15 kilometer zijn ingegaan. "Hij had in tijdrit-modus moeten gaan – dat is zwaar, maar richting Roubaix kun je altijd nog iets extra’s vinden. Zelfs als je bijna leeg bent."

Kelly denkt dat Pogacar volgend jaar gewoon weer aan de start zal staan. "Bij gunstigere weercondities zie ik hem gewoon winnen. Het zou me enorm verbazen als hij er volgend jaar niet opnieuw staat. Hij heeft alle kwaliteiten die je nodig hebt."