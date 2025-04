7-jarig meisje gewond op mountainbikeroute: onbekende hater gaat wel heel driest te werk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op een mountainbikeroute in Moerzeke is een kind gewond geraakt. Achteraf bleek dat onbekenden een riek omgekeerd in de grond hadden gestoken.

Op de mountainbikeroute aan de Bootdijkstraat in Hamme is een meisje van slechts zeven jaar oud ten val gekomen. Dat gebeurde dinsdagavond, zo meldt Het Nieuwsblad. Toen er een betere kijk genomen werd bleek het kind gevallen te zijn door vier scherpe pinnen die uit de grond staken. Iemand heeft een riek omgekeerd in de grond gestoken. Wie dit gedaan heeft is niet meteen duidelijk. De politie werd verwittigd en die liet weten dat er in het verleden al gelijkaardige feiten werden gepleegd. De nodige maatregelen worden genomen. “De wijkagent zal in de regio een oogje in het zeil houden en op onderzoek gaan”, aldus de politie. Enkele jaren geleden werden er op dezelfde plek ook al nagels in blootliggende boomwortels geklopt, waarna de koppen werden afgeknipt. Toen reden heel wat fietsers er lek.