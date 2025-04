Cancellara geconfronteerd over loon van Alaphilippe: "Of hij meer verdient dan bij QuickStep?"

Julian Alaphilippe verliet in het tussenseizoen Soudal-QuickStep. Hij rijdt nu voor de ploeg van ex-renner Fabian Cancellara.

Het was een opmerkelijke transfer, maar voor iedere partij wellicht de beste optie. Eind vorig jaar vertrok Julian Alaphilippe bij Soudal-QuickStep.

HUMO had een uitgebreid interview met zijn nieuwe werkgever Fabian Cancellara. Daar kwam ook ter sprake dat de Fransman bij zijn nieuwe ploeg meer zou verdienen dan bij QuickStep. “Dat weet ik niet”, blaast Cancellara.

Als de journalist van het weekblad zegt dat hij dat niet gelooft, dan draait de Zwitser wat rond het onderwerp heen. “Nee, eerlijk. Het is geen geheim dat we goed betalen, maar geld betekent vooral dat we in iemand willen investeren.”

“De vraag is altijd: wat is het juiste bedrag? Maar Alaphilippes stijl en talent zijn zo bepalend, dat hij het team boven zichzelf kan doen uitstijgen. We hebben hem, Marc Hirschi en Matteo Trentin nodig om ons naar het volgende niveau te brengen. Onze taak is ervoor zorgen dat iedereen gelukkig is.”

In die betekenis is de ploeg vooral een soort van psycholoog. “Julian heeft al een leven achter de rug. Hij heeft nu een gezin, en kinderen veranderen je leven. Dat vooral heeft hem rijper gemaakt.”

Geen direct antwoord dus, maar het zal wel een feit zijn dat Alaphilippe goed zijn boterham zal verdienen, anders zet je een dergelijke stap zo goed als zeker niet.