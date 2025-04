Enkel een bidon? Broer van Mathieu van der Poel vertelt dat er nog meer gebeurde in Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix werd ontsierd door een man die een bidon gooide naar Mathieu van der Poel. Maar dat was duidelijk niet het enige dat de Nederlander naar zijn hoofd kreeg.

Geweld richting de renners is geen nieuw gegeven. Het gebeurde in het verleden ook al, maar door de huidige technologie komt het allemaal veel beter in beeld.

Ook het veldrijden kreeg afgelopen winter meer dan zijn deel te verwerken. Mathieu van der Poel kreeg de voorbije twee jaar heel wat over zich.

Van boegeroep ging het uiteindelijk naar bier, urine en spuwen. Maar blijkbaar gebeurde er in Parijs-Roubaix nog wat meer dan enkel het bidonincident.

“Die bidon was niet het enige. Er is nu ook bier gegooid op Mathieu”, zegt broer David van der Poel aan Het Nieuwsblad. “Water of bier: meestal laat hij dat van zich afglijden. Nu was hij echt boos.”

Die bidon was echt een brug te ver. “Een halve kilo tegen je gezicht krijgen, als je 50 kilometer per uur rijdt: dat gaat ook ver, hé. Ik snap het ook niet. Dat je helemaal naar daar rijdt en je zondag opoffert om aan een kasseistrook te gaan staan, om dan dat te doen.”