Johan Bruyneel spreekt klare taal over vorm van Wout van Aert

Wout van Aert moest in Parijs-Roubaix vrede nemen met de vierde plaats. Johan Bruyneel is echter bijzonder optimistisch over wat Van Aert liet zien.

Johan Bruyneel laat in de podcast The Move weten dat hij duidelijk genoten heeft van deze editie van Parijs-Roubaix en dan heeft hij het niet alleen over Mathieu van der Poel.

“Het was ongelooflijk wat Pogacar heeft laten zien”, zegt Johan Bruyneel. “Pogacar is geweldig, gewoon op elk terrein kan hij meedoen voor de overwinning, maar hij had nooit gewonnen. Van der Poel was zo magisch, als je ziet hoe hij over de kasseien heen rijdt, er is gewoon niemand die dat beter kan. Van der Poel is op het terrein van Parijs-Roubaix gewoon de beste renner ter wereld.”

Maar ook over Wout van Aert was hij heel erg positief, ook al speelde onze landgenoot helemaal geen hoofdrol in deze koers.

“Van Aert was al snel betrokken bij een val, waardoor hij lang in de achtervolging moest. Maar zijn vorm is heel goed, volgens mij. Want hij is in de achtervolging nooit helemaal gebroken en je merkt: hoe langer de wedstrijd duurt, hoe beter hij wordt”, klinkt het nog.

Maar het meest van al keek hij op van een ploegmaat van Van Aert bij Visma Lease a Bike. “Wat was Brennan zo enorm sterk. Als je op negentienjarige leeftijd al zo rondrijdt in misschien wel de grootste wedstrijd van het jaar, dan ga je echt een hele grote worden.”