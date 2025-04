Philippe Gilbert zegt wat we meteen mogen verwachten van Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het zijn zware maanden geweest voor Remco Evenepoel. Maar vrijdag staat hij eindelijk weer aan de start van een koers.

We hebben er heel lang op moeten wachten, sinds zijn val begin december op training. Maar Remco Evenepoel is vanaf morgen opnieuw in het peloton te zien.

Het zijn heel moeilijke maanden geweest voor onze landgenoot en het zal dan ook emotioneel zijn voor Evenepoel om opnieuw echt te koersen.

De lijdensweg is helemaal voorbij, maar om nu meteen te verwachten dat onze landgenoot klaar is om elke koers die hij rijdt ook kan winnen is het wellicht nog veel te vroeg.

Dat zegt ook Philippe Gilbert, op RTL bij Dans Le Peloton. Pas vanaf eind deze maand, in de Ronde van Romandië, verwacht hij iets van Evenepoel.

“Hij kan er de proloog en afsluitende tijdrit winnen. Het lijkt me verstandiger om daarop te mikken dan hem met druk te gaan opzadelen voor Luik-Bastenaken-Luik”, klinkt het heel erg duidelijk.