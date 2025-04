Speelde Tadej Pogacar vals in Parijs-Roubaix? Dirk Wolf streng voor de wereldkampioen

Wereldkampioen Tadej Pogacar had op iets meer dan 80 kilometer van de streep in Parijs-Roubaix dringend de ploegwagen nodig. Die kwam ook, terwijl dat eigenlijk niet mocht op dat moment.

Het verschil tussen de kopgroep van vijf met onder meer Pogacar en Van der Poel en de achtervolgers met Van Aert en co was nog maar zo'n 30 seconden en toch mocht de volgwagen van UAE Team Emirates-XRG al naar voren rijden.

En dat terwijl er volgens de regels minstens een verschil van een minuut moet zijn tussen verschillende groepen vooraleer een volgwagen door mag. "Dat is niet oké", zegt Dirk De Wolf bij Wielerclub Wattage.

"De volgauto van UAE heeft bij die actie verschillende groepjes van renners moeten passeren. Dat was gevaarlijk in die fase van de wedstrijd. Maar als het om Tadej Pogacar gaat, mag je op bepaalde momenten blijkbaar toch iets meer."

Pogacar kreeg ook voordeel in Amstel Gold Race 2023

Jan Bakelants zag in 2023 een soortgelijk moment met Pogacar in de Amstel Gold Race. "Pogacar mocht toen op de Kruisberg van wiel wisselen, terwijl hij in de kopgroep reed. In principe mocht dat niet, omdat het gat tussen de kopgroep en het peloton maar 40 seconden bedroeg."

Ook toen kaartte Wielerclub Wattage dat aan. "De jury had onze aflevering gezien en liet na afloop weten dat ze toen toestemming hadden gegeven aan UAE. En ik denk dat dat afgelopen zondag weer gebeurd is."