Van der Poel maakt werk van grote droom: organisator kondigt trots "compleetste renner ooit" aan

Mathieu van der Poel heeft een streep getrokken onder zijn voorjaar na een derde zege op rij in Parijs-Roubaix. Na een pauze zal hij toewerken naar een nieuw doel die hij hoog op zijn verlanglijstje heeft staan.

Winst in de Ename Samyn Classic, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix en een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Voor Mathieu van der Poel was het klassieke voorjaar meer dan geslaagd.

Een echte rustperiode neemt Van der Poel nu niet, maar hij zal zich wel toeleggen op een andere discipline, namelijk het mountainbiken. De organisatie van ‘Bike the Rock’ heeft namelijk aangekondigd dat Van der Poel er dit jaar aan de start zal staan op 18 mei.

Eerste test voor WK mountainbiken voor Van der Poel

In het Duitse Heubach kijken ze dan ook erg uit naar de komst van Van der Poel. "Hij is wereldkampioen in het veldrijden, gravel en op de weg. Hij heeft Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo gewonnen. En nu? Nu komt hij terug naar het mountainbiken en dat uitgerekend bij Bike the Rock 2025."

"Misschien wel de compleetste renner ooit mag bij ons weer proeven van de mountainbike-lucht. En wij zijn trots om hem bij ons te mogen begroeten. En het beste? Mathieu is niet de enige! We verwachten nog absolute toprenners", klinkt het nog.

Voor Van der Poel is de wedstrijd in Heubach een eerste test op de mountainbike. Hij wil op 14 september een gooi doen naar de wereldtitel mountainbiken, een van de enige regenboogtruien in het wielrennen die hij nog nooit kon veroveren.