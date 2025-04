🎥 Hersenschudding helemaal vergeten: Longo Borghini knalt opnieuw naar zege in Brabantse Pijl

Van haar hersenschudding die ze opliep in de Ronde van Vlaanderen had Elisa Longo Borghini duidelijk geen last meer in de Brabantse Pijl. De Italiaanse kampioene won opnieuw solo.

Na haar zege in Dwars door Vlaanderen was Elisa Longo Borghini de topfavoriete voor de Ronde van Vlaanderen, maar het liep al snel mis voor de Italiaanse kampioene. Ze kwam ten val en moest opgeven met een hersenschudding.

Geen zege in de Ronde van Vlaanderen dus en ook Parijs-Roubaix liet Longo Borghini aan zich voorbij gaan. In de Brabantse Pijl stond de Italiaanse kampioene wel opnieuw aan de start, net als vorig jaar won ze na een solo van zo'n 11 kilometer.

Longo Borghini wint tweede keer op rij

"Dit is een mooie koers en ik houd van de combinatie tussen kasseien en hellingen. Dit is een mooie wedstrijd om de brug te maken naar de klimklassiekers." De Italiaanse viel aan op de Moskesstraat. "Die helling ligt me blijkbaar wel. Ik houd ervan."

In de slotkilometer kwamen de achtervolgers nog dicht, maar Longo Borghini had er vertrouwen in. "Klopt, maar ik zag mijn wattages en ik wist dat ze in de achtergrond het dubbele zouden moeten trappen. Daar hield ik me aan vast."

Van haar hersenschudding had Longo Borghini geen last meer. "Gezondheid komt op de eerste plaats, pas daarna tellen prestaties. Maar ik voelde me goed en ik wilde agressief koersen."