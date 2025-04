Jan Bakelants streng voor mislukte transfer van Soudal Quick-Step: "Kommer en kwel"

Bij Soudal Quick-Step kunnen ze eindelijk weer rekenen op Remco Evenepoel, maar mag er stilaan wel bezorgdheid zijn Brits kampioen Ethan Hayter. Ook in de Brabantse Pijl moest hij snel passen.

De afgelopen jaren was Ethan Hayter wat op de dool geraakt bij INEOS Grenadiers en deze winter maakte hij de overstap naar Soudal Quick-Step. De ploeg heeft de reputatie om sprinters weer uit het dal te halen.

Met Hayter lijkt het voorlopig niet te lukken. In de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland werd Hayter nog vierde, zijn beste resultaat van dit seizoen. Verder kwam hij nog niet echt uit de verf bij zijn nieuwe ploeg.

Bakelants over teleurstellende Hayter

Ook in de Brabantse Pijl hing Hayter al op zo'n 75 kilometer van de streep achteraan het peloton te spartelen, na minder dan 100 kilometer dus. Jan Bakelants had ook veel meer verwacht van Hayter.

"Op papier leek dat een veelbelovende transfer te worden, maar het is vooral kommer en kwel geweest voorlopig. Hij heeft zeker nog niet kunnen doen wat ik van hem had verwacht", zei Bakelants bij VRT1.

Op 66 kilometer van de streep werd Hayter ook gelost op de Holstheide. "Pijnlijk. Je zit bij hem toch al in de duurdere prijsklasse. Maar er is duidelijk iets mis. Zoals we hem nu zien rondrijden, daar is niemand bij gebaat."