Remco Evenepoel vindt samen met Oumi kracht in de islam: "Of ik me ga laten bekeren?"

Na meer dan zes maanden zonder koers maakt Remco Evenepoel eindelijk zijn comeback in het peloton. De voorbije maanden heeft hij veel kracht gehaald uit bidden met zijn vrouw Oumi.

"We hebben vaak samen gebeden en gaan dat nog veel doen, ook dat is iets geweldig dat je me hebt geleerd. Het is zalig om dat met je te delen", schreef Remco Evenepoel deze week op zijn sociale media.

Op zijn persconferentie voor de Brabantse Pijl kreeg Evenepoel daar ook vragen over. "Het afgelopen jaar heb ik dat echt leren kennen - het is iets wat ik deel met Oumi", antwoordde Evenepoel.

Voor Evenepoel is het een houvast geworden om door het leven te komen, iets moois. Evenepoel en Oumi hebben veel gebeden en dat was voor hem een middel tijdens de moeilijke periode van zijn lange revalidatie.

Evenepoel over bekering tot de islam

"Ik denk dat iedereen zijn eigen relatie met geloof moet hebben. Het is wat me houvast biedt, iets dat me door het leven helpt. Het is iets prachtigs. Of het de islam is? Ja, het is de islam", voegde Evenepoel er nog aan toe.

Bij VTM Nieuws kreeg Evenepoel ook nog de vraag of hij zich ook wil laten bekeren. "Daar is nog niet over gesproken geweest. ‘t Is gewoon iets leuks dat we thuis doen. Een mooi ding dat we samen delen."