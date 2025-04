CEO komt met opvallend argument om nieuw parcours Amstel Gold Race te verdedigen

Traditioneel is er op de derde zondag van april de Amstel Gold Race in Nederlands Limburg. Dit jaar is de Cauberg opnieuw de scherprechter van de race in Nederlands Limburg. Daar zijn redenen voor, geeft de organisatie aan.

De Amstel Gold Race bestaat nog 'maar' sinds 1966, maar heeft in 58 edities al veel mooie winnaars gekend. De Cauberg was lange tijd de scherprechter, maar de voorbije jaren veranderde dat. Cauberg als scherprechter Sinds 2025 is de koers in handen van Flanders Classics en zij hebben besloten om opnieuw naar de Cauberg te trekken als allerlaatste beklimming, op twee kilometer van het einde. In het verleden was er de kritiek dat de race vaak te lang op slot zat in afwachting van die Cauberg - een beetje zoals de Muur van Hoei voor de Waalse Pijl een stoorzender is voor de spanning. Nieuwe generatie CEO Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics is echter formeel: "De huidige generatie koerst anders dan 10 jaar geleden, toen beslist werd om de Cauberg in de laatste ronde eruit te halen. Toen wachtte men nog op de laatste klim - zoals in de Waalse Pijl - om alle registers open te trekken." "We denken dat de huidige generatie niet zal wachten. De recente geschiedenis en zeker ook de laatste koersweken hebben aangetoond dat ze van heel ver aangaan", klinkt het bij Sporza.