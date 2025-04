Dit is de echte reden waarom Mathieu van der Poel nu beter is dan Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben elkaar jaren bekampt met wisselend succes. De laatste jaren neemt de Nederlander echter stevig de bovenhand.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel, de twee kampioenen hebben elkaar al sinds jaren overal als tegenstander tegengekomen. Al is er een bepaald moment als breukvlak waar de Nederlander plots wel het overwicht nam.

“Als je het helemaal versimpelt heb je altijd wel gezien dat Van der Poel net iets meer talent heeft dan Van Aert. Dat Van Aert veel compenseerde door iets serieuzer te zijn, net iets meer ervoor te opofferen en net iets betere begeleiding te krijgen”, vertelt Thijs Zonneveld in de podcast In de waaier.

Maar toen kwam er plots een kentering, waarbij Van der Poel de betere van de twee werd. “Het is vanaf het moment dat ook Van der Poel een tikje serieuzer is geworden, na het WK 2022 in Australië met die meisjes op de gang.”

De Nederlander verhuisde toen ook naar Spanje. “Toen Van der Poel net dat tikje minder serieus was, kon Van Aert dat beetje minder talent compenseren. Nu zijn ze terug bij het begin van hun loopbaan, waarin Van der Poel al net dat tikje beter was.”

Enkel in de grote rondes lijkt Wout van Aert nog duidelijk het overwicht te hebben op Van der Poel. Van Aert kan volgens Zonneveld de Tour de France mee helpen beslissen. “De verhouding in grote rondes slaat helemaal door naar Van Aert, maar de voorsprong van Van der Poel in de rest van het seizoen overschaduwt dat”, besluit hij.