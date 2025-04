Jonge Belg maakt opnieuw indruk met overwinning in Luik-Bastenaken-Luik

De profs rijden Luik-Bastenaken-Luik pas volgende week zondag, maar dit weekend stond de versie voor beloften al op het programma. En die werd gewonnen door een jonge Belg met veel talent: Jarno Widar.

De jonge Belg van Lotto liet in de finale een elitegroepje ter plaatse en bolde met een kleine bonus over de streep. Senna Remijn werd tweede namens Nederland, de Italiaan Simone Gualdi werd derde.

Met Viktor Soenens op de zevende plaats, Kamiel Eeman op de negende plaats en Aaron Dockx op stek tien waren er nog drie Belgen te vinden in de top-10 van de zware voorjaarsklassieker.

Widar blijft het goed doen

Jarno Widar heeft er al een prima seizoen opzitten. Hij werd in februari al vijfde in de koninginnenetappe van de Franse Tour des Alpes-Maritimes (2.1) en uiteindelijk ook zevende in het eindklassement van die tweedaagse.

He was the favorite and he didn’t disappoint : Jarno Widar 🇧🇪from @lottocycling_ Development wins Liege Bastogne Liege U23! 2nd place for Senna Remijn (🇳🇱/Alpecin DT) and 3rd place for Simone Gualdi (🇮🇹/@WantyNippoReuz ) #LBLU23 #LBL pic.twitter.com/wenZ16jyx8 — Tom Ink (@TDelencre) April 19, 2025

De Faun Ardèche Classic en de Faun Drôme Classic moest hij schrappen, maar in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali toonde hij zich met een tweede plaats in een etappe en een 22e plaats tussen de profs in het eindklassement.

In het Circuit des Ardennes werd hij tweede in het eindklassement en won hij een etappe. De 19-jarige Belg staat voor een grote toekomst, zoveel lijkt steeds meer duidelijk.