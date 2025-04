José De Cauwer heeft iets te zeggen over Amstel Gold Race: "Met een bureaustoel op een kruispunt en ..."

Zondag staat er met de Amstel Gold Race opnieuw een boeiende klassieker op het programma. De race in Nederlands Limburg wordt als een 'Waalse' klassieker omschreven omwille van de vele heuvels en klimmetjes die moeten worden overwonnen.

De Amstel Gold Race bestaat nog 'maar' sinds 1966, maar heeft ondertussen wel al heel wat krediet opgebouwd als topklassieker net onder de Monumenten.

Cauberg als scherprechter

Zoals de E3 Prijs belangrijk is voor de mannen die willen schitteren in de Ronde Van Vlaanderen is de Amstel Gold Race al een goede graadmeter voor Luik-Bastenaken-Luik.

Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogacar, Philippe Gilbert, Johan Museeuw, Bernard Hinault en Eddy Merckx: er staat al heel wat mooi volk op de erelijst, zoveel is duidelijk.

Bureaustoel

"Het is een aparte koers die nu al een tijdje met de Cauberg een soort bestemming heeft gevonden", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza over de race in Nederlands Limburg. "Een hele mooie koers, typisch. Philippe Gilbert is koning van de Cauberg."

"Van der Poel won er op een memorabele manier die toch nog zal bijblijven. Het is ook 100.000 keer op hetzelfde punt terechtkomt. Met een bureaustoel op een kruispunt kan je ze van alle kanten heel veel zien, de renners."