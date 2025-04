"Niet dus!" Marc Sergeant vergist zich helemaal in spel tussen Evenepoel en Van Aert

Remco Evenepoel klopte Wout van Aert vrijdag in de Brabantse Pijl. Marc Sergeant had een totaal ander idee toen hij de beelden zag.

Marc Sergeant is zeker niet verrast van de zege van Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl. De ex-renner weet maar al te goed wat je van een dergelijk fenomeen kan verwachten.

Toch vindt Sergeant het heel straf dat Evenepoel een sprint kan winnen van een Wout van Aert die toch heel erg goed in vorm zit. De analist vergiste zich helemaal in wat hij zag.

“Eerlijk, ik dacht heel even dat Remco voluit reed en dat hij iets wilde terugdoen voor Wout na wat die voor Remco had gedaan in de olympische wegrit”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Van Aert haalde toen een paar keer Mathieu van der Poel terug. “Niet dus! Ik denk ook dat iedereen ervan uitging dat Wout in de spurt zou winnen. Maar we waren vergeten hoe hard er is gekoerst.”

Uiteindelijk moet je stellen dat Evenepoel Van Aert kapot gereden heeft in de laatste ronde, waardoor hij wel de beste was aan de finish.

“Terwijl bij Wout de mond openging, kostte het Remco schijnbaar geen enkele moeite. Uiteraard is dit een terugkeer met een gouden randje, een overwinning die hem trouwens heel veel vertrouwen gaat geven.”

Alle twijfels die men voor de start van de Brabantse Pijl nog had over Remco Evenepoel zijn door deze overwinning helemaal weg.