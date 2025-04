🎥 Pogacar wordt bijgehaald door Evenepoel, maar Skjelmose lacht in de Amstel Gold Race

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Deen Mattias Skjelmose heeft de Amstel Gold Race gewonnen. In een sprint met drie was hij net iets sterker dan Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.

Na afwezigheid in de Brabantse Pijl stond Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race opnieuw aan de start. Hij kreeg onder meer Van Aert, Nys en Evenepoel als Belgische uitdagers, maar voor hen liep het mis op zo'n 100 kilometer van de streep.

De drie kwamen ten val, maar konden wel weer snel komen aansluiten in het peloton. Van Gils had minder geluk, hij moest opgeven na een valpartij. Ook onder meer Tim Wellens moest de wedstrijd verlaten.

Op iets minder dan 50 kilometer van de streep stak ex-wereldkampioen Alaphilippe de koers in brand, Pogacar volgde. Healy en Nys probeerden een tegenaanval op te zetten, maar werden wel weer snel gegrepen. Voor Alaphilippe ging op 42,5 km van de streep het licht uit.

Van Wilder zette zich op kop voor Evenepoel, maar Pogacar liep toch een halve minuut uit. Evenepoel probeerde wel, maar geraakte niet weg. Dat lukte Skjelmose wel, de Deen ging alleen op zoek naar Pogacar.

Skjelmose en Evenepoel halen Pogacar terug

Evenepoel raakte uiteindelijk toch weg en reed naar Skjelmose toe. Met twee kwamen ze seconde per seconde dichter op Pogacar, op 8 kilometer van de streep liet de wereldkampioen de twee dan toch terugkeren.

Alles zou beslist worden op de laatste beklimming van de Cauberg, maar daar gebeurde niets. Het zou een sprint worden met drie, met Evenepoel op kop. Pogacar zat in zijn wiel en deed alsof hij zou aanzetten.

Evenepoel zette zijn sprint daardoor van te ver in. Pogacar kwam erover en lag tot op 5 meter van de streep op kop, maar Skjelmose ging er op nog op en over en klopte zo Pogacar en Evenepoel. Wout van Aert sprintte in de achtergrond naar plek vier.

