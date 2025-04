Wout van Aert blijft op dezelfde nagel kloppen maar één groot besef is voor de Amstel Gold Race wel bij hem aanwezig

Wout van Aert blijft benadrukken dat met zijn niveau eigenlijk weinig mis is. In de Amstel Gold Race zou dat er dan opnieuw moeten uitkomen.

Ondanks de geleverde inspanningen is het nog altijd snakken naar een succes in het voorjaar. Wout van Aert finishte in de laatste vier klassiekers telkens bij de beste vier maar won geen enkele keer. Een haperende sprint is één van de verklaringen, maar Van Aert blijft positief voor de Amstel. "Ik wil opnieuw op hetzelfde niveau kunnen presteren."

Het vertrouwen dat het toch eens een keertje goed moet komen, is dus nog altijd aanwezig. "Ik had al vertrouwen na de vorige weken. Het ging gewoon goed, maar er waren er telkens een paar beter. Ik zou niet weten waarom ik geen vertrouwen moet hebben. Daar is geen reden voor, want ik ben er telkens bij in de finale", is de redenering van Van Aert.

Van Aert weet dat het de laatste kans is

De teleurstellingen uit de voorbije periode kruipen dus niet in het hoofd. Van Aert blijft gewoon hetzelfde doen in zijn jacht op een overwinning in dit klassieke voorjaar. "Ik probeer hetzelfde elan aan te houden en ga in de finale voor het best mogelijke resultaat", zo verwoordt hij zijn ambities voor de Amstel Gold Race. "Ik heb nog één kans."

Dat laatste klopt als een bus en dat besef is bij Wout van Aert dus wel doorgedrongen. Het is vandaag zijn allerlaatste kans om zijn voorjaar kleur te geven met een overwinning. Het is dus vrijwel alles of niets. Anders zou er ondanks heel wat mooie ereplaatsen toch een negatief narratief rond het voorjaar van Van Aert blijven hangen.

Van Aert reeds op de erelijst

Hij kan zich optrekken aan het feit dat hij reeds op de erelijst staat: Van Aert won de Amstel Gold Race in 2021. Als het ergens mogelijk is om toch die overwinning te pakken, dan is het dus misschien op Nederlandse bodem.