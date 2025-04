Zijn koersen komen eraan! Thibau Nys spreekt forse maar ook waarschuwende taal over zijn kansen op het allerhoogste niveau

Nu komen zijn koersen eraan en gaan we te weten komen of Thibau Nys op zijn 22ste al het hoogste niveau in het wielrennen kan nastreven. Hij gaat in de Ardennenklassiekers de strijd aan met Pogacar & co.

Thibau Nys is de laatste paar seizoenen als wegrenner reeds doorgebroken, met dank aan die enorme explosieve versnelling van hem. Hierdoor lijken koersen als de Amstel en de Waalse Pijl op zijn lijf geschreven. In een 'All access'-video op het YouTube-kanaal van Trek Race Shop geeft Nys een inkijk in hoe hij er tegenaan kijkt. We krijgen een renner te zien die in blakende vorm verkeert maar ook op zijn hoede is.

"Ik ben nog nooit beter geweest, maar dat is geen garantie voor een overwinning of voor een goed resultaat in een klassieker. Dat speelt ook niet echt in mijn hoofd. Ik wil gewoon de beste versie van mezelf zijn. Ik ben me er volledig van bewust dat ik de best mogelijke wedstrijd kan rijden in de Waalse Pijl of in de Amstel Gold Race en toch nog gelost kan worden." Nys houdt er rekening mee dat het een leerschool wordt.

Thibau Nys verwacht zware Waalse Pijl

Over zijn voorbereiding is het talent van Lidl-Trek uiterst tevreden. "Ik heb het gevoel dat ik alles gedaan heb wat ik kon doen. We hadden een vlekkeloze opbouw richting de start van het wegseizoen. Ik denk dat ik er klaar voor ben." Hij droomt vooral van de Waalse Pijl. "Het gaat superzwaar worden. Je zal je beste dag nodig hebben om kans te maken in die laatste dertig seconden of laatste minuut."

Op dat vlak is er bij Nys dus veel realisme nodig. "De klim voor de laatste passage op de Muur van Hoei is ook al vrij zwaar. Als je daar al over de limiet gaat, wordt het moeilijk om weer zuurstof in je benen te krijgen om nog een laatste keer te knallen. Ik heb geen ervaring in die dingen", beseft Nys dat hij nog met een stevig nadeel kampt.

Nys heeft geen referentiepunt

"Ik ken de klim, mijn vorm en weet tot wat ik in staat ben bij het leveren van zo'n inspanning. Maar dat is niets in vergelijking met de renners die hier winnen of goed presteren. Ik heb geen referentiepunt. Ik ga er 'blind' tegenaan, maar wel met vertrouwen."