Armstrong en Bruyneel maken Nederlandse wielrennen af en wijzen onder meer naar Van der Poel

Mathieu van der Poel zette na Parijs-Roubaix een punt achter zijn voorjaar en stond dus niet aan de start van de Amstel Gold Race. Nochtans de belangrijkste koers in Nederland, maar uitblinken deden onze noorderburen niet.

Met winst in Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix en ook nog een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen deed Nederland het dit voorjaar weer uitstekend. Met dank aan Mathieu van der Poel.

Want achter hem gaapt er een groot gat bij de Nederlanders. Olav Kooij is op plaats 34 de enige andere Nederlander in de top vijftig van de UCI-ranking. Arensman, Groenewegen en Teunissen zijn de andere drie Nederlanders in de top honderd.

Nederland nergens zonder Van der Poel

In de Amstel Gold Race werd Frank van den Broek de eerste Nederlander op de 26ste plaats, slechts vijf van de achttien gestarte Nederlanders reed de koers ook uit. Bij de vrouwen kleurde het volledige podium dan weer oranje.

Lance Armstrong is dan ook streng voor het Nederlandse wielrennen bij de mannen. "Dit is de belangrijkste Nederlandse klassieker op de agenda. In onze tijd was dit een koers van het allerhoogste belang voor Rabobank (nu Visma-Lease a Bike, nvdr.)", zegt hij bij The Move.

"Ze leefden voor deze koers. Maar zondag was een heel slechte dag voor de Nederlanders. Als Mathieu van der Poel niet meedoet, doet niemand mee vooraan", was de harde conclusie van de Amerikaan.

Johan Bruyneel was het daarmee eens. "Het huidige wielrennen in Nederland is Mathieu van der Poel en daarna de grote leegte. Wel hebben ze veel jonge talenten die eraan komen. Maar op dit moment is er niets, als je Van der Poel wegdenkt."