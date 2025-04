Evenepoel ontsnapte, ploegmaat niet: ziekenboeg van Soudal Quick-Step weer wat voller

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step kan een tijdje geen beroep doen op de Nederlander Pepijn Reinderink. De Nederlander was net als Evenepoel betrokken bij een val in de Amstel Gold Race.

Voor Remco Evenepoel liep het bijna fout in de Amstel Gold Race op zo'n 100 kilometer van de streep. De dubbele olympische kampioen liep een schaafwonde op aan zijn elleboog en ook zijn rug ligt wat open.

Evenepoel moest wel zo'n 30 kilometer achtervolgen, maar kon wel weer terugkeren in het peloton. "In de achtervolging was er nog een valpartij met mijn ploegmaat Pepijn Reinderink", zei Evenepoel tijdens de live-uitzending op Sporza.

"Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken, dus dat is minder goed nieuws." Soudal Quick-Step bevestigde niet veel later dat Reinderink inderdaad een breuk had opgelopen aan zijn sleutelbeen en zondagavond nog onder het mes ging.

Nieuwe renner in ziekenboeg van Soudal Quick-Step

Op Reinderink kan Evenepoel dus niet meer rekenen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel krijgt woensdag Eenkhoorn, Lecerf, Schachmann, Serry, Van Wilder en Vansevenant aan zijn zijde.

Bij Soudal Quick-Step is Reinderink al de vijfde renner die dit voorjaar beland. Ook Ayco Bastiaens, Warre Vangheluwe, Dries Van Gestel en de Slovaak Martin Svrcek vielen eerder al uit met breuken door valpartijen.