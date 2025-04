Michel Wuyts is stellig over comeback van Remco Evenepoel: "Acht ik nagenoeg uitgesloten"

Remco Evenepoel heeft zijn comeback in het peloton niet gemist. De dubbele olympische kampioen was in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race een van de sterkste renners in koers.

Zes maanden had Remco Evenepoel niet meer gekoerst toen hij afgelopen vrijdag aan de start stond van de Brabantse Pijl. Hij klopte echter meteen Wout van Aert in de sprint, zondag in de Amstel Gold Race haalde hij Tadej Pogacar terug.

Evenepoel stond er meteen weer bij zijn comeback en lijkt zelfs sterker dan ooit te zijn. "Is het echt zo of is het een fabeltje? Ik denk dat het echt zo is", zegt Michel Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

Meer mentaal dan fysiek bij Evenepoel?

Dat Evenepoel na een nieuwe maandenlange revalidatie meteen op dit niveau is teruggekeerd, maakte dan ook veel indruk op Wuyts. "Hij heeft zo alweer een dieptepunt overwonnen", is Wuyts dan ook stellig.

"In zo’n situatie is het volgens mij als renner echt wel een kwestie van het heropbouwen en naar een hoger niveau tillen van je mentale weerbaarheid", stelt Wuyts. "Dat is volgens mij veel belangrijker dan het op peil krijgen en nog hogerop tillen van je lichaamskracht."

"Want dat acht ik nagenoeg uitgesloten", besloot Wuyts nog. Evenepoel moest fysiek én mentaal van heel ver terugkeren na zijn val op training. Fysiek zit hij wellicht op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar mentaal heeft Evenepoel dus alweer een stap gezet.