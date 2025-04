Robbe Ghys verloor zoontje, maar leeft ook in stress voor ander zoontje: "We zijn radeloos"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Robbe Ghys en zijn vrouw Amber moesten vorige week een van hun ongeboren tweelingzoontjes afgeven. Er zijn echter ook zorgen over het andere zoontje.

Op zijn sociale media kondigde Robbe Ghys deze week aan dat hij en zijn vrouw Amber een van zijn ongeboren tweelingzoontjes hebben verloren. Dat kwam niet onverwacht, want al na 16 weken kregen ze geen goed nieuws.

Een van de twee zoontjes groeide minder goed. Ze kregen de keuze om beide zoontjes af te geven of een operatie te laten uitvoeren om de navelstreng van het kleinste zoontje te laten dichtmaken. Al hadden ze op dat moment geen slechte signalen, want beide kindjes bewogen goed.

Op de 28ste week kon er een MRI-scan worden uitgevoerd en dan werd duidelijk dat het kleinste zoontje zware hersenschade had. "In het beste geval zou hij ooit kunnen spreken. In het beste geval, hé. Hij zou zware epilepsie hebben", zegt Ghys bij HLN.

Focus op ander zoontje

En dus kozen ze toch voor een operatie om de navelstreng dicht te maken. Het was volgens Ghys onverantwoord om het kleinste zoontje geboren te laten worden. En dus focussen ze nu op het andere zoontje.

Vorige zaterdag kreeg Amber echter al weeën en oncontroleerbare pijn. Ze reden naar het UZ Gent en kreeg daar weeënremmers. Voor een geboorte is het nog te vroeg, de zwangerschap is namelijk nog maar 29 weken ver.

"Het kindje heeft al onder veel stress gestaan. Sinds de kuur die Amber kreeg, zijn de weeën nu iets meer onder controle maar weg zijn ze niet. We zijn een beetje radeloos", besluit Ghys nog.