Thibau Nys straalt veel zelfvertrouwen uit en zegt waarom de Waalse Pijl hem nóg beter ligt

Thibau Nys is bij zijn debuut in de heuvelklassiekers knap twaalfde geworden in de Amstel Gold Race. Toch relativeert hij heel hard zijn huidige rol in het peloton.

Met een zege in de GP Miguel Indurain won Thibau Nys meteen zijn eerste koers van het seizoen. In de Ronde van het Baskenland koerste hij wat anoniem rond, liet zich in de laatste twee ritten wel weer zien.

Nys stond als een outsider aan de start van de Amstel Gold Race en werd uiteindelijk twaalfde. In de buurt van de zege kwam Nys niet, op de laatste beklimming van de Cauberg moest hij Van Aert en co laten gaan.

"Ik ben zeker nog geen fenomeen en of ik het in wording ben, dat is niet aan mij om daar over te oordelen. Maar het is wel aan mij om dat stilaan te laten groeien", zei Nys bij Sportweekend. "Maar nu ben ik het zeker nog niet."

Met vertrouwen naar de Waalse Pijl

Nys was tevreden over zijn resultaat in de Amstel Gold Race. "Hier kunnen we op bouwen. Op korte en lange termijn. Maar ik kijk echt uit naar de Flèche (Waalse Pijl, nvdr.)", zei Nys met een glimlach op zijn gezicht.

In de Amstel had Nys het gevoel dat zijn motor nog niet groot genoeg was. "In de Waalse Pijl ga ik dat iets minder nodig hebben. En daar ga ik de punch wel kunnen bovenhalen. Dan spreek ik niet over winnen, maar ik ga er wel korter bij zijn."