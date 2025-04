Wil Van Aert een klassement rijden in de Giro? Visma-Lease a Bike antwoordt klaar en duidelijk

Het voorjaar zit erop voor Wout van Aert na de Amstel Gold Race. Hij zal zich nu klaarstomen voor de Giro, die al over minder dan drie weken van start gaat.

Tweede in Dwars door Vlaanderen, vierde in de Ronde van Vlaanderen, vierde in Parijs-Roubaix, tweede in de Brabantse Pijl en vierde in de Amstel Gold Race. De vijf laatste koersen van Wout van Aert waren zeker niet slecht.

Het voorjaar zit er nu op voor Van Aert, waarin dus enkel een zege ontbrak. Nu kan Van Aert zich dus voorbereiden op de Giro, die hij vorig jaar nog moest missen door een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Eind deze week vertrekt Van Aert met zijn gezin naar het Italiaanse Lucca voor een stage van zo'n twee weken. Om zijn goede vorm te kunnen doortrekken en de batterijen ook weer te kunnen opladen.

Klassement geen doel voor Van Aert in de Giro

Van Aert krijgt daar opnieuw een vrije rol, zoals in de Vuelta vorig jaar. Volgens wielercoach Jim van den Berg zou Van Aert echter een klassement nastreven, bij Visma-Lease a Bike ontkennen ze echter met klem.

"Indien Wout in de Giro op een klassement zou mikken, dan zou hij niet hebben gekoerst in de Brabantse Pijl of de Amstel, maar op hoogte hebben gezeten", zegt ploegleider Arthur van Dongen klaar en duidelijk bij HLN.