Belgische specialist zegt welke fout Thibau Nys niet mag maken in de Waalse Pijl

Thibau Nys heeft van de Waalse Pijl het hoofddoel gemaakt in zijn voorjaar. Jelle Vanendert slaagde er nooit in om te winnen op de Muur van Hoei, maar weet wel hoe Nys het moet aanpakken.

Wordt Thibau Nys de opvolger van Dylan Teuns (2022) en Philippe Gilbert (2011)? Zij slaagden er als enige Belgen in om de Waalse Pijl te winnen de voorbije twintig jaar. Vorig jaar werd Maxim Van Gils nog derde.

Een andere statistiek die in het nadeel van Nys speelt, is het feit dat hij een debutant is in de Waalse Pijl. Sinds de aankomst in 1985 op de Muur van Hoei ligt, slaagde enkel Marc Hirschi er in 2020 in om als debutant te winnen.

Wint Nys meteen de Waalse Pijl?

De Muur van Hoei (1,3 km aan 9,7% gemiddeld) is dan ook een loodzware klim. "Het is altijd lastig om daar juist in te delen. Er zijn ook niet te veel renners die meteen bij hun eerste deelname schitteren", zegt Jelle Vanendert bij WielerFlits.

Vanendert reed de Waalse Pijl veertien keer en eindigde vijf keer in de top tien, in 2018 werd hij derde achter Alaphilippe en Valverde. Hij kent de Muur van Hoei dan ook bijzonder goed en heeft dan ook goede raad voor Nys.

"Ik zou hem de raad geven om super rustig te blijven tot de twee super steile bochten, en daar pas voluit zijn sprint in te zetten. Dan kan hij optimaal profiteren van zijn grootste wapen: zijn explosiviteit."