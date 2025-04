Marc Sergeant overtuigd van zijn gelijk: "Dat zal voor Pogacar schrikken zijn"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wat een heerlijke koers was de Amstel Gold Race. Evenepoel en Pogacar zorgden samen voor veel vertier en dan was Van der Poel er nog niet bij.

Remco Evenepoel reed na de knappe Brabantse Pijl ook een heel goede Amstel Gold Race. Het verleidt Marc Sergeant opnieuw tot een straffe uitspraak.

“Niet alleen Pogacar maar ook Evenepoel kan letterlijk elke eendagswedstrijd winnen. Ze hebben zo’n motor dat ze op om het even welk terrein elke tegenstander kunnen versmachten”, stelt de analist aan Het Nieuwsblad.

Zelfs in Parijs-Roubaix kan Evenepoel volgens Sergeant binnen een paar jaar de beste zijn en doen wat de Sloveen deed. “Dat zal toch ook voor Pogacar even schrikken zijn”, gaat Sergeant verder.

Voor de ex-wielrenner kwam dat ook duidelijk tot uiting in het feit dat Pogacar niet zo blij was op het podium van de Amstel Gold Race. “Het moet een van de eerste keren zijn dat een renner zijn geijkte code in dit soort wedstrijden kraakt.”

Dat moet confronterend geweest zijn. “Vanaf 50 kilometer voor de finish kan hij het doorgaans op zijn eentje. Maar nu dus niet. Dat belooft voor Luik-Bastenaken-Luik”, besluit Sergeant.