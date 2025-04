Moet Van Aert een klassement rijden in de Giro? Bakelants zegt wat zijn doelen moeten zijn

Het klassieke voorjaar van Wout van Aert zit er nu helemaal op na de Amstel Gold Race. De Giro komt er wel opnieuw snel aan, met duidelijke doelen volgens Jan Bakelants.

Vorig jaar moest Wout van Aert de Giro aan zich laten voorbijgaan door een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, dit jaar zal Van Aert er zonder grote ongelukken wel aan de start staan op 9 mei.

Hier en daar gaan er opnieuw stemmen op dat Van Aert zich zou moeten focussen op het eindklassement in de Giro, maar Jan Bakelants ziet eerder andere doelen voor van Aert in de Ronde van Italië.

Ritzege en roze trui doelen voor Van Aert

"Ik denk dat hij moet proberen om zo veel mogelijk ritten te winnen. En ook proberen om die roze trui aan te trekken. Dat zouden al heel mooie trofeeën zijn om mee te pakken naar huis", zegt Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck.

Van Aert won in de Tour al negen ritten en droeg in 2022 ook enkele dagen de gele trui. Vorig jaar won Van Aert ook drie ritten in de Vuelta en was hij twee dagen leider. Enkel een ritzege in de Giro en de roze trui ontbreken dus nog.

"Dat kan allemaal heel snel gaan", zegt Michel Wuyts. "De Giro begint met een rit in lijn en de tweede rit is al een tijdrit. Als hij zich in de top drie kan plaatsen in de eerste rit, dat ligt de weg open naar de roze trui."