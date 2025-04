"Of ik een feministe ben?" Ine Beyen in de clinch met Ruben Van Gucht

Bij heel wat mannen is te horen dat de vrouwenkoersen dit voorjaar niet veel voorstellen. Maar daar is Ine Beyen het niet mee eens.

Een magere paasbrunch, zo noemde Ruben Van Gucht tijdens de live-uitzending op VRT de Amstel Gold Race voor vrouwen. Veel spanning was er alvast niet.

Maar Ine Beyen zag dat anders. Zij “zat op het puntje van haar stoel” naar de editie van dit jaar te kijken. Een stevig verschil dus in perceptie.

“Ik ben geen feministe, helemaal niet”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad. “Het wielrennen is overheersend een mannenwereld, en daarin werk ik graag en sta ik graag mijn mannetje.”

De uitspraken dat de vrouwenkoers saai is affronteren haar dan ook helemaal niet. “Ik vind het zelfs goed dat het gezegd wordt, want we moeten in vraag durven stellen wat we zien.”

Voor Beyen is er wel degelijk sprake van passiviteit in het vrouwenwielrennen, maar dat gebeurt maar in enkele wedstrijden. “Die verwachtingen kan je, net zoals bij de mannen, niet altijd en constant waarmaken. En soms lukt dat wel. Zoals in de Amstel”, besluit ze.