Ruben Van Gucht heeft grote plannen met zijn zoontje Mondo

Ruben Van Gucht is een buitenbeentje. Vooral zijn opvattingen over relaties zijn voor heel wat mensen onbegrijpelijk.

De voorbije maanden kwam Ruben Van Gucht meer dan eens in het nieuws. Niet over zijn werk als sportcommentator, maar wel over zijn relaties.

Hij probeert er zich zo weinig als mogelijk van aan te trekken. Zijn ouders waren altijd zeer zuinig met complimenten, al appreciëren ze zijn werk wel.

Van Gucht wil dat anders aanpakken met zijn zoontje Mondo, zo vertelt hij aan Primo. “Die ambitie heb ik zeker. Mijn ouders kunnen er niks aan doen, dat is die generatie.”

Hij heeft dan ook een plan voor ogen voor de toekomst. “In een ideale wereld probeer ik, Mark Uytterhoeven-gewijs, nog een aantal jaren keihard te werken en iets neer te zetten, om zo tegen dat mijn zoon de adolescentie heeft bereikt, meer tijd met hem te kunnen doorbrengen.”

En dan komt zijn ware plan bovendrijven. “Mocht hij uitblinken in een bepaalde sport of in muziek, wil ik hem volgen. Ik wil hem stappen zien zetten.”