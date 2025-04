Versnelde UAE bewust na val van Evenepoel? Luitenant van Pogacar vertelt een ander verhaal

UAE Team Emirates-XRG werd na de Amstel Gold Race met de vinger gewezen door Soudal Quick-Step. Een van de luitenanten van Tadej Pogacar heeft echter een ander verhaal.

In de Amstel Gold Race was Tadej Pogacar de grote topfavoriet en dus nam zijn landgenoot en ploegmaat Domen Novak de rol van Tim Declercq op zich. Hij reed de eerste 160 kilometer op kop van het peloton op kop.

Tijdens die 160 kilometer was er een stevige valpartij in het peloton, waarbij ook Remco Evenepoel betrokken was. Soudal Quick-Step beschuldigde UAE ervan dat het net op dat moment bewust versnelde in het peloton.

Novak spreekt Soudal Quick-Step tegen

Novak zelf ontkent echter. "Eigenlijk zijn we eerst gaan vertragen, omdat we wilden wachten op Jhonatan Narvaez (die als eerste ten val kwam, nvdr.)", zegt de Sloveen bij Sporza. Hij wijst naar andere ploegen.

Onder meer Visma-Lease a Bike en Israel Premier Tech begonnen volgens Novak aan te vallen in het peloton. Wilden zij dan wel proberen te profiteren van de valpartij van onder meer Evenepoel, die daardoor lang moest achtervolgen?

Novak kon vervolgens niet anders dan ook te versnellen op kop van het peloton. Daardoor hebben we een goed tempo onderhouden om die renners tot de orde te roepen. Maar we zijn niet gaan versnellen",