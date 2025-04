Wuyts zag "zuurpruim" Pogacar na de Amstel, Bakelants vreest voor Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar moest in de Amstel Gold Race opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats. Volgens Jan Bakelants zou dat voor de wereldkampioen wel eens een motivatie kunnen zijn om deze week nog eens uit te pakken.

Tadej Pogacar die nog wordt teruggehaald nadat hij aan een lange solo is begonnen, dat hadden we dit jaar nog niet gezien. Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose deden het in de Amstel Gold Race en die laatste klopte Pogacar ook in de sprint.

"Ik denk dat Pogacar toch geprikkeld is voor de komende koersen na zijn tweede plaats in de Amstel Gold Race. Ik zag hem op de meet nét niet op zijn stuur kloppen", zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck.

Want Pogacar moest zo opnieuw tevreden zijn met een ereplaats. Hij heeft dan wel de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen gewonnen, maar moest in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en nu in de Amstel Gold Race tevreden zijn met een podiumplaats.

Wil Pogacar revanche nemen in Luik?

"In zijn denkwereld zal dat zo aanvoelen. Als hij nu in Luik-Bastenaken-Luik niet wint, heeft hij dit voorjaar alleen de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat voelt aan als de vloek van de regenboogtrui, hij is zenuwachtig aan het worden."

Michel Wuyts zag ook aan het gezicht van Pogacar dat hij niet tevreden was. "Daar stonden twee blije mensen en één zuurpruim. En die zuurpruim was de enige die zijn alcoholvrij biertje op het podium uitdronk. Pogacar stond daar als een bestolen communicant."