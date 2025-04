José De Cauwer trekt zijn conclusie na de zege van Pogacar in de Waalse Pijl

Wat een dominantie toonde Tadej Pogacar in de Waalse Pijl. Op de Muur van Hoei was hij gewoon outstanding.

Wie nog twijfelde aan Tadej Pogacar en zei dat het vet van de soep eraf was na dit voorjaar, die kwam vandaag wel heel bedrogen uit in de Waalse Pijl.

Op de Muur van Hoei nam de wereldkampioen alle twijfels weg en reed alles en iedereen gewoonweg de vernieling in. Hij finishte met 10 seconden voorsprong.

“Remco Evenepoel zat er goed bij tot aan de voet van de Muur, maar uiteindelijk was het verschil toch heel groot”, vertelt José De Cauwer bij Sporza.

En hij was niet de enige. “Maar dat was het ook in vergelijking met een Pidcock of een Healy. Niemand had ook maar één fractie van een moment: ik moet mee met Tadej Pogacar.”

Dat zegt veel voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag. “Er zal een heel gemotiveerde Pogacar aan de start staan. Sommigen dachten na de Amstel Gold Race dat er iets aan de hand was met Pogacar, maar dit wijst dan toch weer de positieve kant uit.”