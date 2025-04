📷 Remco Evenepoel krijgt opvallende extra rol mee in Waalse Pijl, politiebegeleiding nodig

Remco Evenepoel is samen met enkele andere kleppers een topfavoriet om deze Waalse Pijl op zijn naam te schrijven. Al moet hij dan met mannen als Thibau Nys en Tadej Pogacar weten af te rekenen.

Maar Evenepoel heeft ook nog een belangrijke andere rol meegekregen. De rennersvakbond selecteerde hem vandaag namelijk als ‘vakbondsafgevaardigde’.

Mocht er iets van veiligheidsproblemen over miserie met het weer zijn, dan kan onze landgenoot in overleg gaan met de organisatie van de Waalse Pijl.

En die mogelijkheid is er zeker, want er wordt voor vanmiddag slecht weer voorspeld en die zou wel eens zijn invloed kunnen hebben op het parcours.

Evenepoel moet die functie echter niet alleen uitoefenen. In totaal zijn vier renners aangeduid. Naast onze landgenoot zijn dat ook Valentin Madouas, Bert Scheirlinckx en Anthony Delaplace. We hopen vooral dat ze niet in actie moeten komen...

De belangstelling bij de start voor onze landgenoot was gigantisch groot. Evenepoel moest onder politiebegeleiding naar het podium geloodst worden.

We are looking forward to the #FlecheWallone ! The peloton’s spokespersons are ready to intervene in the event of safety and extreme weather problems. Here is who they are:



Remco Evenepoel πŸ™Œ

Valentin Madouas πŸ™Œ

Anthony Delaplace πŸ™Œ

Bert Scheirlinckx πŸ™Œ



Thanks guys, let the… pic.twitter.com/Fq5xvMphhB