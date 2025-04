Winnares van Amstel Gold Race schiet helemaal in paniek na dopingcontrole

Mischa Bredewold won zondag de Amstel Gold Race bij de vrouwen. Achteraf schoot ze na de dopingcontrole echter helemaal in paniek.

Mischa Bredewold pakte zondag de grootste overwinning van haar carrière. Op het podium dronk ze samen met haar goede vriendin Puck Pieterse een biertje van sponsor Amstel.

Na de koers moest ze nog eens langs de dopingcontrole passeren, zo vertelt ze in de talkshow In de Waaier. Maar daardoor schoot ze helemaal in paniek.

“Ik was vergeten in te vullen dat ik een glas alcohol op had”, vertelt Bredewold. “Ik schoot daardoor helemaal in de stress. Ik ben terug gerend naar onze dokter om te zeggen dat we terug moesten om dat alsnog erin te zetten.”

Maar een tijdje later kwam het besef dat al die paniek helemaal niet nodig was. “Twee uur later dacht ik: ik denk dat het 0.0 was, dus het was helemaal niet nodig, haha.”

Bredewold won de koers, maar het biertje drinken op het podium werd door Pieterse gewonnen. “Ik wilde heel graag Puck verslaan, maar dat lukte niet. Daar baal ik nog steeds van, haha. Ik dacht: shit. Dat is toch de grootste overwinning van de dag eigenlijk, haha.”