Wow! Winnaar Pogacar doet uitspraak waar monden van openvallen en wijst naar Vlaamse klassiekers als reden van zijn gelijk tegenover analisten

Tadej Pogacar heeft in de Waalse Pijl nog eens de winnaar in zich naar boven gehaald. Als analisten al dachten dat zijn vorm in een neerwaartse spiraal was terechtgekomen na zijn tweede plek in de Amstel, dan wordt het tegendeel bewezen.

Pogacar degradeerde eigenlijk heel het peloton en sloeg op de Muur van Hoei zowaar een kloof van tien seconden. "Natuurlijk was het niet het plan om zo vroeg te gaan. Deze koers kroop meer in de benen dan vorige edities. Toen ik over mijn schouder keek, was er niemand die volgde. Ik ben blij dat het geen fotofinish was", lacht de Sloveen.

UAE had van de Waalse Pijl een doel gemaakt en heeft het weer waargemaakt. "Ik kreeg een heel goede leadout tot de laatste paar honderd meters. Ik zag Ben Healy links van mij en had de indruk dat hij sneller wou gaan. Ik verhoogde het tempo en er zat niemand echt in het wiel. Ik deed dan een eerste versnelling en zag dat niemand volgde."

Pogacar houdt het vol tot de top

Staat u even stil bij die uitspraak, want het is er eentje om van achterover te vallen: bij de eerste de minste versnelling van Pogacar kon de rest al niet meer volgen. Wat een gevoel moet het zijn om zo'n overmacht te hebben. "Ik heb dan de toewijding gehad om vol te houden tot op de top. Ik zag het bordje van de laatste tweehonderd meter en dacht: "Shit, nog zo lang"." Voor Pogacar was het geen probleem.

Hier en daar suggereerde een analist dat het traject van zijn vorm neerwaarts ging, na zijn tweede plek in de Amstel. Dat is duidelijk niet zo. "De kalender bepalen is tricky voor elke renner. Ik startte goed in de UAE Tour en heb er dan enkel de grootste koersen uitgepikt. Zo koers je amper tijdens de week maar lever je op zondag één grote inspanning."

Pogacar maakt slimme kalenderkeuzes

Wat is dan zijn geheim? "Ik heb geen semiklassiekers gereden. Ik heb niet meegedaan aan de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen, koersen die initieel wel op mijn programma stonden, en heb ook geen Gent-Wevelgem gereden. Als ik dat wel had gedaan, dan zou ik deze vraag misschien totaal anders beantwoorden. Ik voel me nog goed. Ik ben klaar voor een laatste wedstrijddag en daarna kan ik resetten."

Pogacar deelde het podium met Vauquelin en Pidcock. "Ik zag Tadej versnellen. Ik zat te ver en ineens was hij vertrokken. Ik heb mij daarna op mijn eigen inspanning gefocust. Ik zag Remco Evenepoel in de buurt, ik wist dan dat ik niet mocht opgeven", aldus Vauquelin, die zich naar een tweede plaats knokte. "Ik reed een redelijk goede klim, maar Tadej was van een ander niveau", kan Pidcock ook leven met zijn derde plek.