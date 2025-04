De man die het opneemt voor Wout van Aert heeft nu kritiek op strategie en zadelpositie Evenepoel: "Dat is wishful thinking"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel en zijn team krijgen ook kritiek na de Waalse Pijl. De gekozen strategie wordt niet door iedereen toegejuicht.

Eén van de critici is Tom Danielson, de man die het enkele dagen geleden nog opnam voor Wout van Aert. De Amerikaan laat op X weten dat hij niet goed begrijpt waarom Evenepoel zijn ploeg gebruikte om de koers hard te maken. "Als je naar het parcours kijkt en de strategieën van de sleutelspelers bekijkt, dan was die van Remco bedenkelijk."

Tom Danielson legt uit waarom. "Er zijn niet zoveel opeenvolgende beklimmingen. De klimmetjes die er toch zijn, zijn kort. Je kan op die klimmetjes wel anderen pijn doen maar niet je rivalen lossen. Remco had beter Tadej de koers laten controleren en gehoopt dat aanvallen van anderen hem zouden isoleren of hem gedwongen om van ver te gaan, zoals in de Amstel."

Steile muren niet Evenepoel zijn ding

Wat Remco nu probeerde, had sowieso weinig kans, vindt Danielson. "Rekenen op je ploegmaats om Tadej af te matten en hem dan bergop verslaan in een inspanning van drie minuten? Dat is wishful thinking." Daarnaast ligt de Muur van Hoei Evenepoel misschien ook niet helemaal. "Hij heeft de tendens om het moeilijk te hebben op de echt steile stukken."

Danielson heeft daar een theorie over. "Zijn zadel wordt verder naar achteren geplaatst om zijn aerodynamische positie te maximaliseren, wat niet ideaal is als het bergop gaat." Daarnaast speelde het weer ontegensprekelijk een rol in de Waalse Pijl van 2025. "Ik denk dat de koude ook meer effect had op Remco. Hij droeg enkel armverwarmers en een regenvest."

Harde klap voor Evenepoel

Mogelijk had ook de mentale strijd een impact. "Remco heeft veel emotionele energie verspeeld door de hele dag de rivaal van Tadej te 'spelen'. Die mindset is belangrijk als je een hoger niveau wil bereiken, maar het vergt ook veel van je. Als alles wat je mentaal hebt opgebouwd tijdens de koers ineens neerstort op twee minuten van de meet, dan is dat een harde klap."