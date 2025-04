Evenepoel en Soudal Quick-Step dom en naïef? Ze krijgen veeg uit de pan: "Leuk dat hij met kloten koerst, maar dit sloeg nergens op"

Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step moeten even wat harde taal slikken. Sommige analisten vonden hun tactiek in de Waalse Pijl maar niets.

Tom Danielson uitte via sociale media kritiek op de door Soudal Quick-Step gehanteerde tactiek in de Waalse Pijl. Thijs Zonneveld zit helemaal op de lijn van de Amerikaanse ex-renner, zo blijkt in de podcast In De Waaier. De Nederlander gebruikt ook nog wel wat strengere bewoordingen. "Ik vond het wel gek wat hij deed", zegt Zonneveld over Evenepoel.

Evenepoel had vooraf verklaard niet zomaar met Nys en Pogacar naar de Muur van Hoei te rijden. "En wat doet ie? Hij zet zijn ploeg de hele dag op kop om samen met de gasten van UAE een strak tempo te rijden en ze rijden zo naar de Muur van Hoei. Wat had ie eigenlijk verwacht? Vooraf zei hij dat ze een plan hadden en het niet zomaar cadeau gingen geven. Ik dacht echt: nou komen ze ergens mee."

Soudal Quick-Step moest voor extreem zwaar plan gaan

Dat plan was dus om de koers hard te maken. "Dat vind ik best wel naïef. Ik vind dat er hartstikke goede renners rijden bij Soudal Quick-Step, maar we hebben afgelopen jaren gezien dat er wel iets meer voor nodig is om Pogacar pijn te doen. Dan is een strak tempo rijden het slechtste wat je kan doen, want dat is voor hem perfect. Dan moet je er een extreem zwaar plan van maken."

Zonneveld dacht aan een aanval van Evenepoel of het creëren van een overtal. "Ze hebben er ook niet voor gezorgd dat Pogacar geïsoleerd raakte. Ik heb me de hele dag afgevraagd wat het plan was en of er nog een meesterlijke move kwam die ik niet zag aankomen. Dat ontbrak volledig. Ging Evenepoel na dat strakke tempo in een inspanning van drie minuten Pogacar verslaan? Dat vind ik best wel naïef."

Evenepoel krijgt verwijt naïef te zijn

Iets meer realisme bij Soudal Quick-Step mag dus wel. "Ik vind het heel leuk dat Evenepoel zo zelfverzekerd is en met kloten koerst, maar er is een verschil tussen zelfvertrouwen en naïviteit of dommigheid. Dit sloeg nergens op. Dit was een vrij matig plan. Eén voor één je mannen oproken en hopen dat Pogacar daar onder lijdt: ik hoop dat ze daar zondag van af stappen."